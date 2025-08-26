Grave incidente stradale nel primo pomeriggio al km 15 della Tito-Brienza.

Per cause da accertare un furgone e una Fiat Punto si sono violentemente scontrati. Il furgone, su cui viaggiavano sette persone, dopo l’impatto ha preso fuoco.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Potenza a domare le fiamme.

Le 9 persone che viaggiavano sui due veicoli, rimaste ferite, sono state soccorse da tre ambulanze del 118 e da un’eliambulanza per essere trasportate in ospedale.

Rilievi affidati ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Viggiano ai quali toccherà ricostruire la dinamica.