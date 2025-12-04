Il Vallo di Diano sarà protagonista a “Storie e Imprese al Femminile” presso la Camera di Commercio di Salerno.

La dottoressa Maria Antonietta Aquino, presidente di Confesercenti Vallo di Diano e membro del Comitato Imprenditoria Femminile della Camera di Commercio di Salerno, sarà tra i protagonisti dell’evento “Storie e Imprese al Femminile”, in programma oggi dalle 15.00, assieme ad un’imprenditrice del territorio.

“La donna con la sua impresa ha partecipato al bando Imprese Borghi di Invitalia – spiega la presidente Aquino – . Ora saremo presenti a questo momento di incontro, confronto e celebrazione delle capacità delle donne di emergere, di fare impresa e di avere ruoli di primo piano nel panorama imprenditoriale locale. Appuntamenti come questo sono fondamentali perché innescano una comunicazione positiva capace di fare da esempio, di stimolare coraggio, entusiasmo e voglia di fare in tante altre donne”.

