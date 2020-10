Scontro frontale tra due auto sulla Cilentana. Ragazza in gravi condizioni

Incidente nella notte sulla Cilentana.

Due auto, per cause in corso di accertamento, si sono scontrate frontalmente nei pressi dello svincolo di Omignano. Una delle due, a causa del violento impatto, ha finito la sua corsa ribaltandosi sulla carreggiata.

Sul posto si è reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 e dei Vigili del Fuoco che hanno estratto dalle lamiere i feriti. In gravi condizioni una ragazza rumena che è stata trasportata all’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania.

Per i rilievi del caso presenti sul luogo dell’incidente i Carabinieri della Compagnia di Vallo della Lucania.

– Paola Federico –