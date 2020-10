Elezione Consiglio Ordine dei Commercialisti di Sala Consilina. Per la presidenza sfida tra Timpone e Pagano

Sono state depositate, presso la segreteria dell’Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Sala Consilina, le liste per l’elezione del Consiglio dell’Ordine del Circondario di Lagonegro, per il periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2024.

In corsa per la carica di Presidente Gianluca Timpone di Lagonegro, con la lista n. 1 “Insieme per la professione”, e Angelo Pagano di San Pietro al Tanagro, con la lista n. 2 “Uomini liberi per la professione”.

Nella lista n. 1 (Insieme per la professione), a supporto di Timpone: Giuseppe Abbruzzese, Pasquale Bernando, Angelo Bitorzoli, Antonio Caggiano, Michela D’Aguanno, Paolo D’Alvano, Michele Angelo De Paola, Giusy Lorenzo, Antonio Perretta, Luciano Salerno, Mario Sellaro, Vito Trotta, Demetrio Vazzana.

Con la lista n. 2 (Uomini liberi per la professione), insieme ad Angelo Pagano: Gennaro Cono De Paola, Pietro Ciociola, Fabio Conderi, Antonella D’Alessandro, Antonio Fittipaldi, Luigi Gravina, Mike Pasquale Manzolillo, Giocondo Gagliardi, Roberto Simone, Cono Morello, Antonio Gentile, Michele Chirichella.

– Paola Federico –