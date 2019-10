Scongiurata, per il momento, la chiusura del reparto di Pediatria dell’ospedale “Luigi Curto” di Polla. Il dottore Salvatore Guercio Nuzio, pediatra endocrinologo in servizio al “Curto”, dopo il trasferimento all’ospedale di Battipaglia avvenuto ieri, ha accettato di ricoprire il suo incarico per metà nel reparto valdianese.

Un trasferimento che si è reso necessario per l’importante ruolo che il dottore svolge a Battipaglia a sostegno dell’endocrinologia pediatrica. Lo specialista, infatti, si occupa di casi sospetti legati alla crescita dei più piccoli.

Il dottore Guercio Nuzio è inoltre referente, nella provincia di Salerno, delle vaccinazioni a rischio. Ruoli, quindi, che richiedono la presenza a Battipaglia ma che, giocoforza, avrebbero comportato il trasferimento dall’ospedale di Polla, alle prese con la delicata questione della carenza di personale.

Nel reparto di Pediatria, oltre al dottore Guercio Nuzio, sono presenti il dottore Stoduto e il dottore Filpo (attualmente in convalescenza per una difficile malattia).

La forte volontà del dottore Guercio Nuzio, originario di Sarno, ha permesso di non incidere ulteriormente sulla difficile situazione del nosocomio pollese: ricoprirà, quindi, metà turno a Polla e metà a Battipaglia.

“Ho accettato per il bene del Vallo di Diano – ha dichiarato – ma soprattutto per il bene dei bambini a cui si continuerà a garantire non solo un servizio essenziale ma anche gli approfondimenti legati all’endocrinologia“.

Il buon cuore, quindi, di un professionista risolve ancora una volta una delicata problematica a cui l’intera categoria sanitaria chiede risposte da tempo. “Non so quanti medici avrebbero accettato – dichiara ancora il dottore Guercio Nuzio – dato che sono di Sarno e sarò costretto a girare l’intera provincia di Salerno. Ma era obbligatorio dare delle risposte a centinaia di bambini“.

– Claudia Monaco –