Picchia la madre che si rifiuta di dargli i soldi. Minorenne di Battipaglia in manette

E’ finito in manette a soli 14 anni un giovane di Battipaglia per estorsioni, maltrattamenti e lesioni ai danni della madre. Ad arrestarlo sono stati gli agenti del locale Commissariato di Polizia, diretti dal Vicequestore Immacolata Acconcia, che hanno trasferito il ragazzo in un centro di prima accoglienza dove resta a disposizione del Tribunale per i minorenni.

Come si legge sul quotidiano “Il Mattino“, i poliziotti sono intervenuti più volte a causa di liti violente nell’abitazione del giovane nella frazione San Pietro.

Sembrerebbe che lunedì un familiare abbia allertato il 118 dopo che il 14enne aveva aggredito la madre. La donna si sarebbe rifiutata di dargli del denaro. Gli agenti sono immediatamente giunti sul posto, mentre la madre del giovane, soccorsa dai sanitari, è stata condotta al Pronto Soccorso dell’ospedale cittadino.

La vittima ha in seguito raccontato ai poliziotti delle violenze subite dal figlio che spesso la minacciava chiedendole dei soldi e, ai suoi rifiuti, la aggrediva.

Così la madre ha sporto denuncia nei suoi confronti e il figlio è stato arrestato.

