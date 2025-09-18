Le ricerche per la scomparsa di Nunzio Sblendido questo pomeriggio hanno dato un altro risultato.

A qualche centinaio di metri dall’auto, individuata ieri, è stato rinvenuto un borsello che conteneva i documenti del 34enne e del denaro.

In mattinata sono state ispezionate le aree limitrofe al luogo in cui si trova la Citroën C3, due gallerie presenti a poca distanza e anche alcuni casolari vuoti, dove però i cani molecolari non hanno rilevato tracce dello scomparso. Le ricerche sono state ulteriormente estese ad altre zone.

Ricordiamo che l’auto a bordo della quale Nunzio si era allontanato è stata trovata chiusa e senza chiavi.

Cresce l’apprensione della famiglia Sblendido che partecipa attivamente alle ricerche assieme alla Protezione Civile, ai Carabinieri, alla Polizia e con il supporto del sindaco.

