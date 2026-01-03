Scompare da casa ad Altamura, in provincia di Bari, e viene ritrovato a Polla dopo aver fatto un incidente stradale.

L’uomo, cittadino inglese che vive da anni in Italia, si era allontanato in stato confusionale il 30 dicembre. La moglie, preoccupata, aveva segnalato alle Forze dell’Ordine quanto accaduto.

Giunto a Polla in automobile è rimasto coinvolto in un incidente la sera del 1° gennaio e in questo modo i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina sono riusciti a risalire alla sua identità, scoprendo che si trattava di uno scomparso. Hanno dunque contattato sia la famiglia che l’Ambasciata, così come richiesto dalla prassi.

I militari dell’Arma sono riusciti a rasserenare l’uomo anche grazie ad un confronto professionale con il Centro di Igiene Mentale di Sant’Arsenio che ha fornito un valido supporto per la gestione del delicato caso.