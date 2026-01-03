Fiocco rosa all’ospedale dell'”Immacolata” di Sapri per la nascita della prima bambina dell’anno.

Si tratta della piccola Chloe Gabriella, nata a 7 minuti dalla mezzanotte di oggi, 3 gennaio, inaugurando così l’anno delle nascite in un presidio che è stato oggetto di molte discussioni a causa della scampata chiusura. Una grande gioia quindi per l’intero reparto di Ostetricia e Ginecologia, per il Punto Nascita e l’intero Golfo di Policastro.

La neonata, terza figlia di una coppia che vive a Centola, è venuta alla luce in salute, con un parto spontaneo, lunga 49 centimetri e del peso di 3,480 chili.