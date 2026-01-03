Il Comune di Teggiano, guidato dal Sindaco Michele Di Candia, informa i ragazzi che nel 2026 compiono 17 anni dell’obbligo di iscrizione nella lista di leva comunale, per poterne effettuare l’aggiornamento.

Dovranno essere registrati tutti i giovani di sesso maschile nati nel 2009 e legalmente domiciliati nel Comune. Genitori e tutori hanno l’obbligo di curare l’iscrizione dei propri figli nella lista di leva.

Per informazioni dettagliate sui requisiti di domicilio e le modalità di iscrizione, contattare l’Ufficio di Leva del Comune.