Nel prestigioso scenario del Palazzo Ducale di Pietragalla si è svolta ieri la terza edizione del Premio “Federico II – Eccellenze Lucane”, un riconoscimento dedicato a personalità che si sono distinte con il loro lavoro e il loro impegno in molteplici ambiti, professionali, artistici, letterari e sociali, contribuendo a promuovere inclusione, parità e pari opportunità.

L’evento, organizzato dalla consigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi, insieme alla Regione Basilicata e ad altre associazioni e sotto la presidenza dell’artista Alberto Barra, ha richiamato l’eredità culturale e innovatrice di Federico II, sottolineando l’importanza di chi sa unire competenza, visione e spirito di servizio. Tra i premiati di questa edizione il Presidente della Banca Monte Pruno Michele Albanese, al quale il Comitato Direttivo e la consigliera Pipponzi hanno conferito il riconoscimento di Eccellenza Lucana e Premio alla Carriera.

La motivazione sottolinea come Albanese abbia dedicato la propria vita a far crescere la comunità in cui vive ed opera, sia sotto l’aspetto economico che sociale, distinguendosi per la sua carriera ai vertici del Credito Cooperativo e per la sua visione umana, sempre vicina ai più fragili e ai bisogni del territorio.

La cerimonia è stata arricchita dalla lectio magistralis del professore Donato Loscalzo su “La Basilicata di Federico II” e dagli intermezzi musicali di Graziano Accinni e Gianmarco Natalina.

“Ricevere il prestigioso Premio Federico II – Eccellenze Lucane/Premio alla Carriera rappresenta per me un onore immenso e una gioia profonda – ha dichiarato Michele Albanese -. È un riconoscimento che non considero solo personale, ma che sento di condividere con la grande comunità della Banca Monte Pruno e con tutti coloro che hanno camminato al mio fianco in un percorso di 48 anni di carriera improntata al lavoro, alla dedizione e al senso di appartenenza al nostro territorio. Il mio ringraziamento più sincero va alla consigliera regionale di Parità Ivana Pipponzi, che con intelligenza, sensibilità e passione porta avanti un’opera straordinaria a favore della parità, della cultura e della valorizzazione delle nostre eccellenze. La sua capacità di unire impegno civile, rigore istituzionale e vicinanza umana rappresenta un esempio per tutti noi. Questo premio non è un punto di arrivo, ma un incoraggiamento a continuare, con umiltà e determinazione, nel solco dei valori che mi hanno sempre guidato: onestà, responsabilità, spirito di squadra e dedizione alla comunità”.