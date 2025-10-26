Il Comune di Salerno, fin dalla prima scossa nel pomeriggio di venerdì in provincia di Avellino, ha cominciato a monitorare con la Protezione Civile l’andamento dello sciame sismico che sta interessando numerose zone della Campania.

L’attività di monitoraggio proseguirà fino a cessate esigenze.

Al momento nel territorio comunale non sono state registrate né segnalate da enti e servizi pubblici e da cittadini criticità.

L’ultima forte scossa si è verificata ieri sera a Montefredane con magnitudo 4.0 ed è stata avvertita sia a Salerno che in numerosi centri della provincia, tra cui Eboli, Battipaglia e Pontecagnano. In seguito sono state registrate scosse di minore intensità sempre in Irpinia.