Una scossa di terremoto è stata registrata questa sera in provincia di Avellino, con epicentro a Montefredane, ed è stata avvertita nella città di Salerno e nei centri vicini, tra cui Battipaglia, Eboli e Pontecagnano.

Il sisma registrato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia è di magnitudo 4.0 e si è verificato alle ore 21.49 ad una profondità di 14 km.

Dopo dieci minuti altre due scosse di magnitudo 2.0 e 2.4 hanno avuto come epicentro Prata di Principato Ultra e Montefredane.

La prima scossa di terremoto era stata registrata ieri pomeriggio con epicentro a Grottolelle (Avellino) di magnitudo 3.6, seguita nelle ore successive da una serie di scosse di minore intensità.