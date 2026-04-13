Ha lasciato a bocca aperta all’alba di oggi una scia luminosa avvistata nel cielo di alcune zone del salernitano e del potentino. Alle 5:44 molti hanno ripreso con gli smartphone quello che è sembrato uno strano fenomeno luminoso.

A chiarire il dubbio ci ha pensato l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte spiegando che si tratta di “spazzatura spaziale”, cioè parti di un razzo cinese in rientro incontrollato nell’atmosfera terrestre.

Gli esperti hanno studiato le immagini delle telecamere All Sky e identificato il razzo Xinzhengcheng02 lanciato il 30 marzo. Si tratterebbe del corpo ZK-2 R/B, stadio superiore del vettore Kinetica-2 impiegato nella missione partita dal cosmodromo di Jiuquan, secondo i dati orbitali disponibili.

L’oggetto, che è fuori servizio da 13 giorni, ha percorso gli ultimi chilometri sorvolando Campania, Puglia e Basilicata prima di disintegrarsi nell’atmosfera. Nessun frammento avrebbe raggiunto il suolo.

In provincia di Salerno diverse segnalazioni sono giunte da Eboli e dai centri della Piana del Sele, mentre in tanti hanno ripreso la scia anche in provincia di Potenza.

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