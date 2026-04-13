Paura questo pomeriggio a Padula Scalo per un incidente stradale che ha visto coinvolte un’automobile e una moto con in sella un giovane di Buonabitacolo.

Nell’impatto sulla SS19 Nazionale, che si è verificato per cause da accertare, il motociclista è caduto sull’asfalto riportando delle ferite che non sarebbero preoccupanti.

I sanitari del 118, giunti sul posto con l’ambulanza, lo hanno trasferito all‘ospedale di Polla per i dovuti accertamenti medici.

Rilievi a cura degli agenti della Polizia Municipale.