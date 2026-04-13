Nella notte gli agenti della Polizia Locale sono intervenuti a Capaccio Scalo dopo una segnalazione giunta dalla Centrale Operativa dei Carabinieri di Agropoli. L’allerta riguardava un tentativo di furto all’interno di un’abitazione.

Giunti sul posto hanno raccolto le testimonianze del proprietario dell’immobile e del personale di vigilanza privata, i quali hanno descritto un uomo con berretto e zaino a tracolla visto fuggire poco prima, dopo che si era introdotto nei garage del complesso. Le immediate ricerche avviate dalla Polizia Locale hanno permesso di rintracciare il sospettato, un uomo di circa trent’anni di nazionalità algerina, nel centro di Capaccio Scalo. La successiva comparazione dei filmati del sistema di videosorveglianza dell’abitazione ha confermato l’identità della persona ripresa durante l’incursione.

E’ intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Agropoli che ha portato lo straniero in caserma per gli accertamenti e adempimenti ulteriori.

L’operazione di stanotte fa parte della costante attività sul territorio che viene fatta ogni notte dalle forze in campo.

“L’operazione condotta questa notte è la prova tangibile che la sinergia tra le Forze dell’Ordine è la chiave per garantire la sicurezza dei nostri cittadini. Grazie alla prontezza della nostra Polizia Locale e alla costante collaborazione con i Carabinieri di Agropoli siamo riusciti a intervenire tempestivamente e a fermare un presunto responsabile. La sicurezza urbana resta una priorità assoluta di questa Amministrazione: continueremo a potenziare i controlli notturni e a investire nella videosorveglianza per fare di Capaccio Paestum una città sempre più sicura e protetta” ha affermato il sindaco Paolino.