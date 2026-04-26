Schianto in auto a Capaccio Paestum. Vigili del Fuoco liberano un ferito dalle lamiere
Perde il controllo dell’auto e finisce fuori strada. È accaduto nella notte ad un ragazzo alla guida di una Fiat Idea sulla S.P.168 a Capaccio Paestum.
Per estrarre dall’abitacolo il conducente è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Agropoli.
Poi il ferito è stato affidato ai sanitari del 118 per il trasferimento in ospedale a Salerno a causa della gravità delle ferite riportate.
Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Agropoli per i rilievi necessari a chiarire come abbia fatto l’auto ad uscire fuori strada.