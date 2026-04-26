Cittadini chiamati alle urne il 24 e il 25 maggio in alcuni comuni del salernitano per eleggere il sindaco e il Consiglio comunale.

Sono 8 i candidati alla carica di sindaco a Salerno. La città attualmente è retta dal commissario prefettizio Vincenzo Panico dopo le dimissioni dell’ex primo cittadino Vincenzo Napoli. A contendersi Palazzo di Città sono Vincenzo De Luca, Alessandro Turchi, Pio Antonio De Felice, Franco Massimo Lanocita, Armando Zambrano, Elisabetta Barone, Gherardo Maria Merenghi e Domenico Ventura.

Quello di Vincenzo De Luca, già sindaco e Presidente della Regione Campania, è stato un ritorno annunciato da mesi e che ora trova conferma. A sostenerlo ci sono le liste “Progressisti per Salerno”, “Salerno per i Giovani”, “A testa alta”, “Cristiani Democratici”, “Avanti-PSI”, “Insieme per Salerno” e “Davvero Verdi”. Alessandro Turchi concorrerà con “Salerno migliore”, Pio Antonio De Felice con “Potere al Popolo” e Franco Massimo Lanocita con “Alleanza Verde Sinistra”, “Movimento 5 Stelle” e “Salerno di tutti”. Armando Zambrano si schiera con “Zambrano Sindaco” e “Oltre-Azione”, Elisabetta Barone con “Semplice Salerno”, Gherardo Maria Marenghi con “Fratelli d’Italia”, “Forza Salerno”, “Prima Salerno” e “Noi Moderati” e Domenico Ventura con “Dimensione Bandecchi”.

A Campagna dopo la sfiducia al sindaco Biagio Luongo sono tre a contendersi la fascia tricolore: Livio Moscato con le liste “Corso Alternativo”, “Nuovi Orizzonti”, “Campagna Democratica” e “Visione Comune”, Adele Amoruso con “Campagna 2.0”, “Campagna Futura”, “Esperienza e Futuro”, “Generazione Domani” e “Insieme per Campagna” e Pierfrancesco D’Ambrosio con “Battiti per me”, “Campagna Possibile”, “Campagna Attiva” e “Per Campagna”.

Lista unica a Laurito capeggiata da Vincenzo Speranza, stessa sorte per Sicignano degli Alburni con Giacomo Orro che cerca la riconferma. Corsa solitaria anche a Casal Velino per Silvia Pisapia, sindaco uscente.

Sfida a due a Postiglione con l’uscente Carmine Cennamo e Piero Forlano, tre i candidati alla carica di sindaco a Lustra dove l’attuale sindaco Luigi Guerra si deve confrontare con Fabio Elia e Paolo Nanni.

Due liste a San Giovanni a Piro con Ferdinando Palazzo sfidato da Sandro Paladino. A Laurino, invece, Francesco Gregorio, fratello dell’attuale primo cittadino, se la dovrà vedere con Paolo Fiorentino Nese. Testa a testa a Celle di Bulgheria tra l’uscente Gino Marotta e Gerardo Carro.