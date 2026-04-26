È stata annunciata ufficialmente la nascita di una nuova partnership strategica tra Assigreco e l’Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (UGDCEC) di Sala Consilina.

La collaborazione si concretizza attraverso la firma di un protocollo d’intesa volto a rafforzare l’integrazione tra diverse professionalità consulenziali, offrendo una risposta concreta e multidisciplinare alle sfide del mercato attuale.

A siglare l’accordo la Presidente dell’UGDCEC di Sala Consilina, Maria Teresa Caracciolo, e per Assigreco Antonio Greco e Sebastiano Greco: tre giovani professionisti che hanno scelto di restare nel Vallo di Diano, investendo le proprie competenze al servizio del territorio.

Il protocollo nasce con l’obiettivo di valorizzare il ruolo consulenziale dei professionisti coinvolti, creando una sinergia capace di affiancare le aziende in modo completo e specialistico.

L’accordo si focalizza su quattro pilastri fondamentali per la crescita e la stabilità aziendale: welfare, fringe benefit, protezione del patrimonio e passaggio generazionale.

“Questa partnership non è solo un accordo tra sigle, ma un impegno comune verso il tessuto economico locale – si legge nella nota congiunta -. L’obiettivo è fornire alle imprese del territorio gli strumenti necessari per essere più competitive, protette e valorizzate. In un contesto economico complesso, la consulenza a 360° diventa un asset fondamentale per garantire la continuità aziendale e la crescita sostenibile”.

“Grazie a questa sinergia – dichiarano – le imprese potranno beneficiare di un approccio integrato che unisce le competenze tecniche dei giovani commercialisti alla visione strategica e protettiva del settore assicurativo e del welfare aziendale”.

La collaborazione tra Assigreco e UGDCEC Sala Consilina rappresenta un passo avanti significativo per il rafforzamento della cultura professionale nel Vallo di Diano, ponendo al centro l’eccellenza del servizio e la protezione del valore delle imprese locali.

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