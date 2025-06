Un grave incidente sul lavoro si è verificato ieri in un’azienda di Tito Scalo.

Per cause in corso di accertamento, un operaio di 35 anni di Pignola mentre era intento a svolgere le sue quotidiane mansioni è rimasto schiacciato sotto una pressa per lamiere.

Tempestivo l’intervento dei colleghi che hanno allertato i sanitari del 118 ad intervenire. Dopo le prime cure sul posto il giovane è stato condotto d’urgenza all’ospedale “San Carlo” di Potenza dove è stato ricoverato in Rianimazione in gravissime condizioni.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.