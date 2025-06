Attimi di paura ieri mattina a Tramutola, in via Matina Molinara, dove si è registrato un incidente stradale.

Una Lancia Y con alla guida un 35enne del posto e un autobus di linea, per motivi da chiarire, si sono improvvisamente scontrati.

Ad avere la peggio nel violento impatto è stato il conducente dell’auto che è rimasto gravemente ferito. Per lui si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Villa d’Agri per poterlo estrarre dalle lamiere e affidarlo alle cure dei sanitari del 118 intervenuti sul posto. Viste le delicate condizioni in cui versava, il 35enne è stato condotto tempestivamente al “San Carlo” di Potenza in eliambulanza ed è stato ricoverato in prognosi riservata.

Lievi, invece, le ferite riportate dal conducente dell’autobus, mentre i passeggeri sono rimasti fortunatamente tutti illesi.

Sull’esatta dinamica dello scontro indagano i Carabinieri, i quali dovranno appurare eventuali responsabilità.