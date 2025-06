Atti vandalici a Salerno nelle notti scorse.

Tra Torrione e Pastena ignoti hanno distrutto i finestrini di almeno sei auto per trafugare gli oggetti all’interno. Magro il bottino, ma ingente il danno ai proprietari.

Gli episodi si sono concentrati in particolare in via Poseidonia dove è stato trovato un martello, presumibilmente l’attrezzo con cui i vandali hanno agito.

Le vittime del raid hanno allertato le Forze dell’Ordine a cui sono affidate le indagini per risalire ai responsabili.