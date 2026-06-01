Scherma. La potentina Francesca Palumbo è bronzo nel Campionato Italiano Assoluto a squadre
La fiorettista potentina Francesca Palumbo è medaglia di bronzo, nella prova a squadra con il team dell’Aeronautica Militare, nei Campionati Italiani Assoluti Frecciarossa Roma 2026.
Sul terzo gradino del podio della gara femminile sono salite le fiorettiste del Centro Sportivo Aeronautica Militare: oltre Palumbo, anche Elisabetta Bianchin, Carlotta Ferrari, Aurora Grandis, che si sono imposte (45-29) nel match per il bronzo sul Gruppo Scherma Fiamme Gialle.
La prima serata si è tenuta nella location del Pincio.
Nella prova individuale la potentina ha chiuso al quinto posto, fermata nei quarti di finale dalla veterana delle Fiamme Oro Alice Volpi, che ha poi vinto il titolo italiano.