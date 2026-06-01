Nella splendida cornice del Complesso monumentale della SS. Pietà di Teggiano, si è svolto l’incontro conclusivo del progetto “Oltre le Barriere”, importante iniziativa sostenuta da Fondazione CON IL SUD che, in quattro anni di attività, ha costruito una rete concreta di supporto alle persone più fragili del territorio dell’Ambito S10.

Un appuntamento di grande valore umano e istituzionale che ha visto la partecipazione di autorevoli rappresentanti del mondo sanitario, sociale e accademico, tra cui il Professore Stefano Consiglio, Presidente di Fondazione CON IL SUD, e il Professore Mario Vitale dell’Università degli Studi di Salerno.

Nel suo intervento, il sindaco Michele Di Candia ha sottolineato come “Oltre le Barriere” abbia rappresentato molto più di un semplice progetto sanitario: una vera alleanza territoriale costruita attorno ai bisogni reali delle persone, capace di portare prevenzione, assistenza domiciliare e screening ascolto e vicinanza soprattutto nelle aree interne.

Determinante è stato il ruolo della Cooperativa Sociale “L’Opera di un Altro” che ha saputo costruire e coordinare una rete territoriale efficace mettendo insieme istituzioni, sanità, terzo settore, volontariato e professionisti.

Importante è stato anche il ruolo dell’ASL Salerno, che ha supportato le giornate di prevenzione e gli screening territoriali, così come fondamentale è stato il contributo del Piano Sociale di Zona – Ambito S10, che grazie alla presenza capillare degli assistenti sociali ha consentito di intercettare i bisogni delle persone più vulnerabili.

Grazie all’impegno di tutti i partner coinvolti, il progetto ha garantito servizi concreti alle persone più vulnerabili, trasformando la solidarietà in azioni reali e continuative.

Teggiano ha ospitato con orgoglio questo momento conclusivo, riaffermando il proprio ruolo di centro attivo nella promozione della salute, della prevenzione e della coesione sociale.

Importanti i risultati raggiunti dal progetto: quasi 1.500 persone coinvolte nello screening delle patologie della tiroide, servizi di assistenza domiciliare e trasporto solidale, raccolta farmaci, ambulatorio solidare e numerose attività di prevenzione e presa in carico delle fragilità.

Il sindaco Di Candia ha evidenziato l’importanza di una sanità territoriale più vicina alle comunità, capace di raggiungere le case, gli anziani, le famiglie e le persone più fragili, ringraziando tutti i professionisti, operatori e volontari, medici e associazioni che hanno reso possibile questo percorso.