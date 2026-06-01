Forza un posto di blocco e si dà alla fuga a Capaccio Paestum.

Ieri gli agenti del Comando di Polizia Municipale di Capaccio Paestum, sotto la direzione del Maggiore Antonio Rinaldi, hanno denunciato un 37enne di Caivano, responsabile dei reati di resistenza a pubblico ufficiale e fuga stradale.

Lungo la Strada Statale 18, in località Ponte Barizzo, durante l’esecuzione di un programmato servizio istituzionale di polizia stradale, il dispositivo elettronico di rilevamento e supporto operativo “Targa System” ha segnalato il transito di un veicolo sprovvisto della copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (R.C.A.).

Gli agenti hanno proceduto a intimare l’alt al conducente per procedere ai controlli. L’uomo, però, ha accelerato bruscamente per sottrarsi al controllo. L’agente di pattuglia posizionato sulla carreggiata è stato così costretto a indietreggiare.

La Polizia ha poi inseguito il 37enne, che è stato intercettato e bloccato dopo circa due chilometri nei pressi del cavalcavia ferroviario situato in via Magna Grecia. Il conducente, identificato sul posto, non ha opposto ulteriore resistenza ed è stato trasferito presso gli uffici del Comando. All’esito degli accertamenti il veicolo è stato sequestrato ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada.

Della vicenda è stata messa al corrente anche l’Autorità Giudiziaria competente.