Sono stati denunciati tre tunisini che ieri nella Stazione di Sapri hanno scatenato una rissa.

I tre viaggiavano su un treno Alta Velocità quando il personale a bordo li ha invitati a scendere poiché avevano dato vita ad una baruffa pericolosa per gli altri passeggeri.

La lite è proseguita all’interno della Stazione, dove un uomo che tentava di sedare la rissa è rimasto ferito, per cui si è reso necessario l’intervento dei Carabinieri della locale Compagnia e della Polizia Ferroviaria per riportare la calma.

Uno dei tre aveva ferite presumibilmente riconducibili ad un’arma da taglio. Sul posto sono intervenuti i sanitari di New Geo con due ambulanze per le cure del caso.