Quando si parla di piano strategico, il pensiero corre quasi automaticamente ai numeri: obiettivi, crescita, risultati attesi. È una lettura naturale, quasi istintiva. Eppure, per chi, come me, ha vissuto e continua a vivere il Credito Cooperativo come scelta di vita prima ancora che professione, esiste un livello più profondo, fatto di memoria, di esperienza, di legami veri.

Leggendo ed analizzando il Piano Strategico del Gruppo Cassa Centrale Banca, il richiamo non è stato soltanto alla razionalità dei contenuti, ma a qualcosa che appartiene alla nostra storia più autentica. È come ritrovare, tra quelle righe, il senso di un percorso iniziato tanti anni fa, quando fare banca significava prima di tutto conoscere le persone, ascoltare i propri bisogni, guardarle negli occhi, condividere responsabilità e speranze.

Ci sono pagine che riportano alla mente una banca fatta di relazioni, di fiducia costruita nel tempo, di presenza discreta ma costante nelle comunità. Una banca che non inseguiva solo risultati, ma custodiva valori: il rispetto, la lealtà, il senso del dovere, l’attenzione sincera verso il territorio e le Comunità che li vivono.

In questo contesto, ho provato una sincera soddisfazione nell’ascoltare, nel corso dell’Assemblea Territoriale della Capogruppo Cassa Centrale Banca, tenutasi il 31 marzo a Verona, gli interventi del Presidente Giorgio Fracalossi e dell’Amministratore Delegato Sandro Bolognesi, che hanno saputo richiamare con chiarezza e convinzione questi elementi valoriali. Parole che non sono rimaste enunciazioni, ma che hanno restituito senso e profondità a un modello che, pur evolvendosi, continua a farci sentire parte di qualcosa di vivo. Un modello che, nella sua forma originaria, forse non può più esistere così com’era, ma che proprio attraverso questi valori continua a parlare al presente e a orientare il futuro.

E ciò che colpisce, oggi, è la consapevolezza che tutto questo non è rimasto nel passato. In queste linee si avverte una continuità che rassicura e, allo stesso tempo, una volontà chiara di portare quei valori nel futuro. Non come ricordo, ma come guida. È la conferma che possiamo continuare ad avvalerci del modello del Credito Cooperativo, non per nostalgia, ma per convinzione. Perché in quei valori c’è ancora la nostra identità, la nostra credibilità, la nostra forza.

E forse è proprio questo l’aspetto più importante: sapere che, anche nel cambiamento, possiamo restare fedeli a ciò che siamo stati, per essere ancora, con coerenza, ciò che vogliamo continuare ad essere. È la conferma che si può evolvere senza dimenticare, crescere senza smarrire, innovare restando fedeli a ciò che siamo sempre stati. Ed è proprio questa fedeltà, oggi più che mai, a rappresentare la nostra vera forza. È in questa prospettiva, radicata nei valori che ci hanno guidato ieri e continuano a orientarci oggi, che si inserisce il nuovo percorso delineato dal Piano Strategico IM•PATTO 2026-2028 (l’impegno che diventa crescita). Un Piano che non rappresenta soltanto una traiettoria di sviluppo, ma una scelta consapevole di continuità e responsabilità: quella di coniugare crescita, innovazione ed efficienza con la nostra natura più autentica, fatta di prossimità, ascolto e impegno verso le comunità di riferimento.

Il Piano Strategico presentato a Verona offre una direzione chiara: crescere, sì, ma senza perdere l’identità. Ed è questo il suo valore più autentico. Al centro c’è un’idea semplice e concreta: “Essere banca ogni giorno, nella vita reale delle persone”. Non solo offrire prodotti, ma accompagnare famiglie e imprese nei loro progetti, con competenza, ascolto e responsabilità. È un modo di fare banca che mette al primo posto la relazione, non la standardizzazione.

Accanto a questo, emerge una scelta altrettanto importante: semplificare. Ridurre la burocrazia, rendere i processi più snelli, liberare tempo. Non è solo una questione organizzativa, ma culturale. Più tempo significa più attenzione ai clienti, più qualità nel lavoro, più presenza sul territorio.

L’innovazione, richiamata con forza nel Piano, viene riproposta con equilibrio. Tecnologia e intelligenza artificiale non sono viste come un fine, ma come strumenti per migliorare il servizio. Servono a rendere la banca più veloce, più efficiente, ma sempre vicina alle persone. È questa la differenza: innovare senza allontanarsi. In questa prospettiva, emerge con chiarezza un principio fondamentale: “un’intelligenza artificiale che non sostituisce, ma supporta e valorizza l’intelligenza umana”, rafforzando la capacità di ascolto, di relazione e di decisione che restano, e devono restare, profondamente umane.

Un passaggio particolarmente significativo riguarda le persone. Non c’è crescita senza crescita umana e professionale. La leadership che emerge è quella che unisce, che responsabilizza, che costruisce fiducia. Una leadership coerente con i valori cooperativi, dove il risultato nasce dal lavoro di squadra.

Infine, il cuore di tutto: la mutualità e il territorio. La forza del Gruppo non è solo in ciò che produce, ma in ciò che restituisce. Alle comunità, alle famiglie, alle imprese. Questo significa essere una banca diversa: non limitarsi a creare valore economico, ma contribuire allo sviluppo sociale. In questo quadro, il Piano individua obiettivi chiari: sostenere la crescita dei territori, migliorare la qualità dei servizi, innovare i processi, rafforzare l’identità del Gruppo.

Ma ciò che colpisce è il metodo: “Crescere senza snaturarsi”.

Per la Banca Monte Pruno tutto questo rappresenta una naturale sintonia. Ritroviamo in queste linee gli stessi principi che guidano da sempre il nostro impegno: vicinanza alle persone, ascolto, attenzione al territorio, responsabilità verso la comunità. Per questo, il Piano Strategico della “nostra” Capogruppo Cassa Centrale Banca non è solo condivisibile: è riconoscibile. E quando un percorso strategico riesce ad essere riconosciuto come proprio, significa che è stato costruito su basi solide.

In un tempo che cambia rapidamente, avere radici forti non è un limite. È un vantaggio. Ed è da qui che possiamo, anzi dobbiamo, continuare a crescere, insieme.

– Michele Albanese –