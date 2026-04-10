Anche un valdianese e un lucano sono impegnati in queste ore in Molise per dare supporto vista l’emergenza causata dal maltempo.

Si tratta di Vito De Paola di Teggiano e di Felice Di Lascio di Lauria, rispettivamente Caposquadra e operatore specializzato della squadra Anas di Sala Consilina, partiti nei giorni scorsi alla volta della regione duramente colpita da un’ondata di maltempo che ha causato allagamenti, esondazioni e gravi danni alla viabilità.

L’invio del contingente rientra nel piano di supporto nazionale attivato per fronteggiare le criticità idrogeologiche che hanno messo in ginocchio il Basso Molise e la provincia di Campobasso.

Gli operatori salesi, noti per l’esperienza maturata nella gestione dell’A2 del Mediterraneo e di un tratto stradale complesso come quello del sud della Campania, sono stati mobilitati per supportare i colleghi molisani nelle delicate operazioni di ripristino della sicurezza stradale e in particolare sono impegnati tra Campobasso e Termoli per la messa in sicurezza di tratti stradali interessati da smottamenti e detriti, nella gestione della circolazione di aree a rischio e della viabilità sulla SS 16 Adriatica.

Dunque, la presenza degli uomini dell’Anas di Sala Consilina non è solo un supporto tecnico, ma un segno tangibile della vicinanza del territorio salernitano alle popolazioni colpite. Non è la prima volta che il nucleo manutentivo valdianese viene chiamato a operare fuori dai confini regionali, confermandosi un punto di riferimento per professionalità e rapidità d’intervento.