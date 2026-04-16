La sentenza n. 869/3/2026 della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Puglia, depositata il 12 marzo, segna un passaggio decisivo nella disciplina degli invii telematici fiscali.

I giudici riconoscono allo scarto telematico una valenza giuridica autonoma e, allo stesso tempo, estendono la possibilità di correggere e ritrasmettere gli atti entro cinque giorni a tutte le comunicazioni digitali, non solo alle dichiarazioni obbligatorie.

Si tratta di una pronuncia destinata ad avere un impatto significativo sulla tutela del contribuente e sull’operatività degli intermediari.

Lo scarto telematico come atto impugnabile

Secondo la CGT pugliese, la ricevuta di scarto non può più essere considerata un semplice inconveniente tecnico del sistema informatico dell’Agenzia delle Entrate. Quando lo scarto produce un effetto immediatamente pregiudizievole, come il mancato riconoscimento di un credito d’imposta o l’impossibilità di perfezionare un adempimento, esso assume la natura di atto autonomamente impugnabile.

Il principio si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata: ciò che conta non è la forma dell’atto, ma la sua capacità di incidere concretamente sulla sfera giuridica del contribuente. L’elenco degli atti impugnabili non va interpretato in modo rigido, ma alla luce della funzione di garanzia del processo tributario.

La sanabilità entro cinque giorni diventa un principio generale

Il secondo punto affrontato dalla sentenza riguarda la possibilità di correggere e reinviare una comunicazione scartata entro cinque giorni. L’Agenzia delle Entrate sosteneva che tale tolleranza fosse limitata alle sole dichiarazioni fiscali obbligatorie. I giudici pugliesi, invece, affermano un principio più ampio: il termine di cinque giorni è applicabile a tutte le trasmissioni telematiche, comprese comunicazioni e istanze, come nel caso di specie relativo a un credito d’imposta.

Questa interpretazione valorizza:

buona fede e collaborazione tra contribuente e amministrazione;

tra contribuente e amministrazione; proporzionalità dell’azione amministrativa;

dell’azione amministrativa; ragionevolezza nella gestione degli errori materiali.

In altre parole, un errore tecnico o formale, se corretto tempestivamente e senza arrecare danno all’amministrazione, non può comportare la perdita definitiva di un beneficio fiscale.

Perché la sentenza è importante

La decisione della CGT di II grado della Puglia rappresenta un punto di equilibrio tra esigenze procedurali e tutela sostanziale del contribuente. Le sue implicazioni sono rilevanti:

rafforza la difesa del contribuente contro effetti pregiudizievoli derivanti da scarti non imputabili alla sua volontà;

amplia la possibilità di rimediare agli errori tecnici, riducendo il rischio di decadenze;

promuove un approccio più collaborativo e meno formalistico nei rapporti con l’amministrazione finanziaria.

In un sistema sempre più digitalizzato, la pronuncia contribuisce a definire un quadro più equo e coerente, in cui la tecnologia non diventa un ostacolo ma uno strumento al servizio dei diritti.

Una svolta per il contribuente

La sentenza n. 869/3/2026 segna una svolta: lo scarto telematico non è più un semplice “errore del sistema”, ma un atto che può incidere sui diritti del contribuente e, come tale, può essere contestato. Allo stesso tempo, la possibilità di correggere e reinviare entro cinque giorni diventa un principio generale, applicabile a tutte le comunicazioni fiscali digitali.