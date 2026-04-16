Lungo la Strada Statale 19 “delle Calabrie”, a partire da lunedì 20 aprile, Anas riprenderà le attività di nuova pavimentazione e relativa segnaletica orizzontale, interrotte durante il periodo invernale, a causa delle rigide temperature non compatibili con la realizzazione di nuovi asfalti.

Nel dettaglio, per l’esecuzione dei lavori, a partire dalle ore 7.00 di lunedì 20 e fino alle ore 19.00 di giovedì 23 aprile sarà chiusa al transito, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed autobus di linea, la tratta tra il km 51,000 ed il km 54,000, in entrambe le direzioni, a Polla.

La circolazione leggera verrà deviata attraverso la SS19TER “Dorsale Aulettese” e la strada regionale 94A, mentre la circolazione pesante dovrà utilizzare l’Autostrada A2 “del Mediterraneo”, nelle ore di punta la fluidità del transito verrà garantita anche attraverso la presenza di personale su strada (movieri).

Le lavorazioni proseguiranno, poi, a partire da mercoledì 22 e fino alla fine del mese di aprile, ad esclusione del sabato e della domenica, lungo la tratta situata tra il km 54,900 ed il km 56,050, in esclusivo orario notturno compreso tra le 21.30 e le 6.00 del giorno successivo, mediante attivazione del restringimento della carreggiata in funzione dell’avanzamento delle attività.

Infine, a partire dal 4 maggio, sempre nello stesso orario notturno, le lavorazioni interesseranno la tratta compresa tra il km 56,050 ed il km 56,200, in corrispondenza della rotatoria situata in prossimità dell’ospedale di Polla, rendendo necessaria l’interdizione al transito fino al 7 maggio alle ore 6.00. La circolazione verrà deviata sul posto su percorsi alternativi.

Successive limitazioni necessarie per il prosieguo dei lavori verranno comunicate con tempestività.

Le attività rientrano in un più ampio piano di interventi di nuova pavimentazione di tre strade statali del Cilento e Vallo di Diano che riguarda anche le SS18VAR “Cilentana” e 18 “Tirrena Inferiore”, per un investimento complessivo di oltre 14 milioni di euro.