Questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia si è riunita la Giunta regionale della Campania che ha esaminato e approvato, tra l’altro, una serie di provvedimenti per il diritto allo studio, la formazione e l’occupazione giovanile.

Sono stati programmati ulteriori 13 milioni di euro per le borse di studio agli studenti universitari meritevoli relative all’annualità 2025/2026, sono stati stanziati fino a 110 milioni di euro per l’erogazione delle borse di studio dell’Anno Accademico 2026/2027 e sono state rese disponibili risorse fino a 38 milioni di euro per il cofinanziamento delle misure a sostegno dell’Istruzione e Formazione Professionale (IEFP), dell’Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) e dell’Istruzione Tecnica Superiore (ITS), anche a valere sulla Priorità “Occupazione Giovanile”.

Sono stati programmati, inoltre, 3,5 milioni di euro per la realizzazione del progetto “Disoccupati e inoccupati di lunga durata Napoli”.

In ambito sanitario, è stato approvato il piano regionale di potenziamento dell’offerta e dell’adesione al vaccino contro il Papillomavirus umano (HPV). Il documento definisce gli indirizzi tecnico-organizzativi per rafforzare l’offerta vaccinale, migliorare l’adesione e incrementare progressivamente le coperture. Il Piano è finanziato con risorse regionali e nazionali per complessivi 7 milioni di euro, ripartiti tra le ASL in base alla popolazione target e ai fabbisogni organizzativi.

In materia di mobilità, è stato deliberato l’acquisto di autobus destinati al Trasporto Pubblico Locale (TPL). La Giunta ha preso atto del “Programma Generale di Investimento 2026-2028 per l’acquisto di autobus” in cui sono previsti 55 milioni di euro per l’acquisto di bus elettrici e a metano. Vengono inoltre programmati ulteriori 1,3 milioni di euro per il rinnovo del materiale rotabile destinato al trasporto extraurbano, nonché i 15,5 milioni di risorse previste dal bilancio gestionale 2026 per l’acquisto di mezzi urbani o extraurbani a trazione elettrica, a metano o diesel.

Inoltre, la Giunta ha destinato 4 milioni di euro per gli interventi di riqualificazione e messa in sicurezza di aree verdi, naturali, giardini storici e foreste regionali, portando la dotazione complessiva del programma a 84,5 milioni di euro.

“Con i provvedimenti approvati oggi – ha dichiarato il Presidente della Regione Campania Roberto Fico – rafforziamo una strategia complessiva orientata ai giovani e alla qualità dei servizi. Da un lato, interveniamo sul diritto allo studio e sulla formazione con risorse significative per le borse universitarie e per i percorsi di istruzione e formazione, accompagnando queste misure con interventi mirati per l’occupazione giovanile. Vogliamo assicurare pari opportunità di accesso all’istruzione e al mondo del lavoro, supportando le famiglie e valorizzando il capitale umano. Dall’altro lato, mettiamo in campo investimenti per l’acquisto di mezzi a basso impatto ambientale, una scelta che migliora l’efficienza del trasporto pubblico locale, riduce le emissioni e garantisce una gestione pubblica trasparente. La nostra visione di sviluppo unisce sostenibilità e inclusione, con l’obiettivo di migliorare la qualità della vita dei cittadini e ampliare le opportunità di crescita per le nuove generazioni”.