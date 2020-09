San Pietro al Tanagro: “Oasi di Bellezza” diventa “Salone Bio” con Keraplant Nature di Lisap

Il Salone “Oasi di Bellezza” dell’hairstylist Liliana Tierno, con sede in via Scorzo a San Pietro al Tanagro, diventa “Salone Bio” grazie alla linea Keraplant Nature di Lisap. Inoltre ricordiamo che può già vantarsi del prestigioso riconoscimento di Salone “5 Stelle 4DColor”.

DaiLaboratori di Ricerca e Sviluppo Lisap la natura e la tecnologia si incontrano per dare vita aformulazioni innovative a base di fitoestratti attivi, derivanti da piante, fiori e materie prime naturali. Keraplant Nature è un mondo nuovo e completo dedicato al parrucchiere e alle sue clienti, composto da trattamenti professionali per le diverse esigenze dei capelli. I Mud (Fanghi) Keraplant Nature svolgono una importante azione detossinante e dermocalmante sulla cute, preparandola ai trattamenti successivi. L’azione di detersione della cute è svolta dalla linea di Shampoo formulati completamente senza parabeni e coloranti e con fragranze certificate naturali. Il trattamento specifico Keraplant Nature segue l’azione di detersione e si prende cura dell’anomalia cutanea, agendo in maniera mirata ed intensiva. Apporta nutrimento al bulbo pilifero, regola l’azione della ghiandola sebacea e ristabilisce le normali funzioni cellulari. Il trattamento di mantenimento permette di preservare e consolidare i benefici del trattamento specifico.

La linea dermo-calmante riapporta morbidezza ed elasticità ai tessuti cutanei. Dedicata a cuti particolarmente sensibili, facilmente arrossate e disidratate.

La linea seboregolatrice normalizza la funzione della ghiandola sebacea. Dedicata a cuti che soffrono di eccessiva secrezione sebacea.

La linea riparatrice deterge, ripara e rinvigorisce le lunghezze e le punte spente e disidratate da agenti atmosferici meccanici e chimici. Rinforza la struttura capillare e lascia i capelli facili da pettinare, morbidi e setosi.

La linea purificante allevia la cute da prurito ed irritazioni ed elimina gli inestetismi causati dalla desquamazione. Dedicata a normalizzare il processo di ricambio cellulare.

La linea energizzante agevola la crescita fisiologica dei capelli. Dedicata alla prevenzione della caduta e al miglioramento delle tre fasi di vita del capello.

Keraplant Nature Mud, arricchito di argilla verde, oli essenziali di eucalipto, rosmarino e salvia, è un fango equilibrante detossinante dedicato all’eliminazione delle tossine e delle impurità fisiologiche e ambientali che si accumulano sul cuoio capelluto causando irritazioni, pruriti, secrezioni sebacee, desquamazioni.

Inoltre da “Oasi di Bellezza” vengono utilizzati i phon al plasma. L’asciugatura diventa un trattamento di bellezza e di benessere del capello, l’ossigeno attivo interagisce con le molecole del colore favorendo una migliore stabilità e una maggiore durata della colorazione, agevola la chiusura delle cuticole rendendo più liscio e luminoso lo stelo e protegge la struttura interna del capello dagli agenti atmosferici e dal calore, il processo ossidativo indotto dall’ossigeno attivo distrugge la capsula batterica e migliora il metabolismo della cute favorendone il naturale ripristino.

Il Salone di Liliana Tierno utilizza tinte per capelli con certificato ECOCERT, prive di ingredienti nocivi e completamente naturali.

– Chiara Di Miele –