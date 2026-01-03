Il Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Salerno ha chiesto il rinvio a giudizio per Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex Presidente della Provincia di Salerno, indagato con l’accusa di scambio politico-mafioso con Roberto Squecco.

La richiesta è stata avanzata per 8 delle 9 persone coinvolte.

Il sodalizio avrebbe previsto la candidatura alle Amministrative 2019 dell’allora moglie di Squecco, Stefania Nobili, in cambio della promessa di non procedere all’abbattimento del lido Kennedy, stabilimento balneare di proprietà della famiglia che non digerì la successiva demolizione.

Gli avvocati di Alfieri avevano impugnato la decisione del Riesame di confermare i domiciliari, contestando la sussistenza delle esigenze cautelari e la qualificazione del reato di scambio elettorale politico-mafioso. La Corte di Cassazione ha rigettato il primo ricorso sostenendo l’accordo tra l’ex sindaco e Squecco.

L’udienza preliminare è fissata per il 21 gennaio presso la cittadella giudiziaria di Salerno.