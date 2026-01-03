Lo Sporting Sala Consilina apre l’anno solare nello Sky Match con una vittoria di misura con il Mantova e rimane nel gruppo delle migliori.

Un successo dai due volti quello dei gialloverdi dei presidenti Antonio e Giuseppe Detta: ad un primo tempo di chiara marca salese chiuso con un netto 3-0, ma il parziale poteva essere anche più largo se nel finale un legno non avesse negato il poker a Vidal, ha fatto seguito una ripresa da dimenticare con clamorosi svarioni che hanno riportato in corsa il Mantova, tanto che solo al suono della sirena gli oltre 500 tifosi presenti al Pala San Rufo hanno potuto tirare un sospiro di sollievo e festeggiare la squadra di Felipe Conde.

Ma andiamo con ordine. Il tecnico salese deve rinunciare a Mello, squalificato, e per scelta lascia fuori Foti, può disporre solo a mezzo servizio del pivot Arillo e parte con il quintetto composto da Fiuza, Igor, Diaz, Vidal e Delmestre. Dopo soli 2 minuti Igor interrompe l’equilibrio siglando la rete del vantaggio. Trascorrono poco più di 4’ e arriva il raddoppio, lo firma al rientro dopo i problemi di pubalgia che l’hanno tenuto fuori per oltre un mese il capitano Diego Carducci, che festeggia con una tripla capriola che viene apprezzata dai tifosi. Dopo solo un altro giro di lancette lo Sporting Sala Consilina trova il tris con una bella rete di Fatiguso. Gara indirizzata e sempre in pieno controllo fino alla fine quando si sfiorano anche altre marcature.

Nella ripresa, forse forte del vantaggio, i ragazzi del tecnico Conde tornano in campo senza la giusta concentrazione e lo capisce il Mantova che dapprima accorcia nel giro di 2 minuti con Cabeca che approfitta di un errore in fase di costruzione di Jurlina e al minuto 5 altra leggerezza di Vidal finisce per innescare la rete di Wilde per il 3-2. Questa marcatura galvanizza il Mantova che comincia a credere nella clamorosa rimonta e su questo punteggio si va avanti con i lombardi del tecnico Milella che a quattro minuti dalla fine gioca con l’uomo di movimento, ma lo Sporting regge fino al triplice fischio e si porta a casa altri tre punti che la fanno salire a 26 e Igor si guadagna il trofeo di Man of the match che assegna Sky Sport.

Il prossimo impegno che chiude il girone d’andata sarà sabato 10 gennaio sul campo dei bi-campioni d’Italia della Meta Catania.