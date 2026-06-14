Non si ferma all’alt dei carabinieri e si dà alla fuga.

E’ accaduto questa mattina a Silla di Sassano quando un 60enne di origini ucraine ma residente a Sala Consilina a bordo del suo Fiat Scudo, alla vista dei militari di pattuglia, non avrebbe rispettato l’alt intimatogli dall’Aliquota Radiomobile per poi proseguire la marcia.

Per questo motivo è stato inseguito dai militari e, per cause da accertare, due carabinieri sono stati urtati dal veicolo riportando delle ferite.

I sanitari del 118 li hanno trasportati in ospedale a Polla per le cure del caso. Le condizioni non sarebbero preoccupanti.

Prontamente sono intervenuti i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina e gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina che hanno fermato il responsabile su disposizione dell’Autorità Giudiziaria. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

Il 60enne sarebbe stato trovato alla guida senza patente, senza assicurazione e in stato di ebbrezza.