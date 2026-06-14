Dramma ieri sera a Marina di Camerota dove un carabiniere 32enne, originario di Napoli, ha improvvisamente perso la vita mentre si trovava sul Lungomare Trieste insieme ad alcuni amici con cui stava trascorrendo qualche giorno di vacanza nella nota località cilentana.

Il giovane, che prestava servizio a Castrovillari, si è accasciato a causa di un malore improvviso e a nulla sono valsi i tentativi di rianimarlo effettuati dai sanitari del 118 giunti sul posto.

Prontamente sono intervenuti anche i Carabinieri della locale Stazione, diretti dal Maresciallo Francesco Carelli e coordinati dalla Compagnia di Sapri, per effettuare i rilievi e comprendere la causa di morte del giovane collega. In seguito la salma è stata liberata per essere restituita alla famiglia.

Sconvolti i tanti presenti che hanno assistito alla drammatica scena e addolorati gli amici del 32enne il cui spensierato periodo di vacanza si è purtroppo trasformato in tragedia.