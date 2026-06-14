Disavventura per una famiglia sarda in viaggio sull’A2 del Mediterraneo in direzione Sud.

Dopo essersi fermati con l’auto per una pausa sull’area di servizio a Sala Consilina i coniugi sono ripartiti per riprendere il viaggio, non accorgendosi che la figlia di 10 anni nel frattempo era scesa dall’abitacolo.

Soltanto imboccata l’autostrada hanno notato la sua assenza e a quel punto, non potendo tornare indietro, hanno prontamente allertato la Polizia Stradale raccontando quanto successo.

Gli agenti della locale Sottosezione, diretti dall’Ispettore Nicola Molinari, si sono subito recati sull’area di servizio individuando la bambina. In seguito l’hanno accompagnata dai genitori che la attendevano allo svincolo di Padula-Buonabitacolo.

La presenza costante della Polizia Stradale lungo l’A2 del Mediterraneo ha potuto evitare conseguenze più serie alla famiglia e alla loro piccola.