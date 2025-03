La Guardia Agroforestale Italiana, attraverso il Dirigente regionale Andrea Palmese, denuncia fenomeni di inquinamento negli affluenti del fiume Tanagro del territorio di Sassano. E lo fa tramite un esposto alla Procura della Repubblica di Lagonegro, al Comune e alla Polizia Municipale, ai Carabinieri Forestali della Stazione di Padula, ai Carabinieri della Stazione di Sassano e all’ASL.

Nel corso di un servizio di monitoraggio sul territorio a tutela dell’ambiente gli operatori della Guardia Agroforestale hanno scoperto che in un affluente del Tanagro in località Lagno Secco sono presenti dei liquami che inquinano il corso d’acqua. “I cittadini – fanno sapere – hanno riferito che la mattina si vede il fiume di una colorazione bianca, con un rischio per la flora, la fauna e la salute degli abitanti“.

Sempre in via Lagno Secco gli operatori hanno trovato rifiuti contenuti in alcuni sacchetti e climatizzatori e condizionatori, filtri e materiali elettrici.

“Considerata la pericolosità di alcuni rifiuti presenti e il pregio ambientale dell’area sarebbe opportuno provvedere quanto prima alla rimozione dei rifiuti e al ripristino dello stato dei luoghi” scrivono dalla Guardia Agroforestale Italiana.