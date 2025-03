Venerdì 28 marzo alle ore 16.00, nella Sala Cultura della Banca Monte Pruno a Sant’Arsenio, si terrà la presentazione dell’ultimo lavoro editoriale dell’onorevole Carmelo Conte “Il Brigante e il Maestro”, edito da Europa Edizioni.

L’evento, organizzato dalla Banca Monte Pruno e dalla Fondazione Monte Pruno, rappresenta un’occasione per riflettere sulle radici, sull’identità e sulla memoria collettiva del territorio, temi centrali nel romanzo storico dell’autore. Il libro, attraverso una narrazione avvincente e ricca di dettagli storici, esplora le vite di due figure emblematiche: Giuseppe Tardio, il brigante politico che combatté i soprusi del nuovo Stato unitario, e Angelo Patri, il pedagogista di fama internazionale nato a Piaggine. Conte intreccia le loro storie con quelle del brigantaggio, dell’emigrazione e delle trasformazioni sociali del Mezzogiorno, offrendo una riflessione profonda su temi ancora oggi attuali. L’opera non è solo un racconto storico, ma anche un viaggio nella memoria collettiva, stimolato da tre vecchi compiti in classe dell’autore, ritrovati dopo 75 anni. Questi documenti, come le “Madeleine” di Proust, hanno riportato alla luce ricordi e riflessioni che hanno ispirato il libro.

All’evento interverranno il sindaco di Sant’Arsenio Donato Pica, Cono Federico, Direttore Generale della Banca Monte Pruno, Antonio Mastrandrea, Direttore della Fondazione Monte Pruno, Carmine Pinto, Direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Salerno, Enzo Mattina, parlamentare europeo e nazionale, Francesco Boccia, Capogruppo Pd al Senato della Repubblica. Sarà presente l’autore.

Il Direttore Generale della Banca Monte Pruno Cono Federico nel presentare l’evento ha dichiarato: “La Banca Monte Pruno da sempre promuove e sostiene iniziative culturali che valorizzano il territorio e la sua storia. La presentazione del libro ‘Il Brigante e il Maestro’ dell’onorevole Carmelo Conte si inserisce in questo solco, offrendo un’opportunità di riflessione su temi che riguardano le nostre radici e la nostra identità. Siamo orgogliosi di ospitare un evento che non solo celebra la cultura, ma stimola anche un dialogo costruttivo sul passato e sul futuro della nostra comunità”.

“Scrivere ‘Il Brigante e il Maestro’ è stato per me un viaggio nella memoria, non solo personale ma anche collettiva – dichiara Conte -. Attraverso le storie di Giuseppe Tardio e Angelo Patri ho voluto raccontare un pezzo della nostra storia, spesso dimenticato, ma fondamentale per comprendere le radici del nostro presente. Questo libro è un omaggio alla terra del Cilento, ai suoi protagonisti e a tutti coloro che, attraverso le loro scelte, hanno contribuito a scrivere la nostra storia. Ringrazio la Banca Monte Pruno e la Fondazione Monte Pruno per avermi dato l’opportunità di condividere questo lavoro con la comunità”.

L’evento è aperto al pubblico e rappresenta un’occasione imperdibile per approfondire una pagina significativa della storia del Mezzogiorno e confrontarsi con l’autore su temi di grande attualità.