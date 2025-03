“Chi abbandona i rifiuti, oltre ad essere incivile, è tre volte fesso“. Con questo duro monito il Comune di Polla avverte i trasgressori sui rischi che si corrono abbandonando i rifiuti invece di smaltirli regolarmente attraverso il servizio di raccolta differenziata.

Infatti è vietato depositare rifiuti urbani fuori dagli orari stabiliti per la raccolta e in luoghi in cui non è previsto il loro deposito.

L’Ente guidato dal sindaco Massimo Loviso spiega dunque le motivazioni che spingono a ritenere “tre volte fesso” chi abbandona spazzatura: 1. perchè potrebbe lasciarli davanti casa, dato che a Polla li raccolgono porta a porta; 2. perchè la tassa sui rifiuti la paga comunque, quindi è un ulteriore spreco; 3. perchè potrebbe godersi un’esistenza più salutare in un ambiente migliore.

Chiunque viola le disposizioni in materia di raccolta differenziata è soggetto ad una sanzione amministrativa da 50 a 500 euro ai sensi dell’art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Polla. Inoltre, nei casi di abbandono di rifiuti si procederà penalmente ai sensi degli articoli 192 e 255 del Testo Unico per l’Ambiente con un’ammenda da 1000 a 10.000 euro.

Ancora più duro e ironico il commento finale posto sui cartelli di avviso: “Se distruggi questo cartello sei ancora più fesso. Tanto lo reinstalleremo, con i tuoi soldi“.