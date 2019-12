Sassano: l’esilarante spettacolo de “I Ditelo Voi” conquista il pubblico del Cine Teatro Totò

Uno spettacolo esilarante quello che si è tenuto ieri sera al Cine Teatro Totò di Sassano, all’interno della rassegna annuale che sta riscuotendo un grande successo. Protagonisti del palcoscenico “I Ditelo Voi“, trio comico napoletano parte dei cast di programmi televisivi amati come “Made in Sud” e “Colorado Cafè”.

Francesco De Fraia, Domenico Manfredi e Raffaele Ferrante hanno intrattenuto il numeroso pubblico di Sassano regalando risate e portando a casa scroscianti applausi. La comicità tipicamente partenopea ha colpito tutti i presenti e gli sketch di Francesco, “O’ capucchione” e Lello hanno permesso di ripercorrere i loro 25 anni di carriera. Da quelli recenti presentati nel corso delle puntate di “Made in Sud”, come i chirurghi, a quelli passati al successo negli anni, come i Gomorroidi.

Tutte le gag fanno parte di un modo di fare cabaret all’insegna del divertimento ma anche della riflessione sulla società odierna e le sue pecche. L’autoironia, inoltre, è al centro di quasi tutte le battute del trio, che scherza sui loro stessi difetti e che coinvolge il pubblico in sala addirittura scendendo tra le poltrone del teatro.

Presenti, tra gli altri, il sindaco Tommaso Pellegrino e gli amministratori comunali.

Il prossimo appuntamento in cartellone è previsto per domenica 19 gennaio alle ore 18 quando salirà sul palcoscenico la Compagnia Teatrale “La Cantina delle Arti” del Maestro Enzo D’Arco con lo spettacolo “Sik l’Artefice Mago”.

– Chiara Di Miele –