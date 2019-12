Una tragedia è stata sfiorata questa mattina lungo la Strada Provinciale 430 “Cilentana” nei pressi dello svincolo di Futani.

A causa delle forti raffiche di vento che nelle ultime ore hanno colpito l’intero basso Cilento, infatti, un camion di grosse dimensioni si è ribaltato su sè stesso ed è finito sul guardrail presente ai bordi della carreggiata.

Immediato è stato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Vallo della Lucania che grazie ad un sistema di ancoraggio sono riusciti ad estrarre l’uomo a bordo del camion.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i sanitari del 118 dell’ospedale “San Luca” di Vallo della Lucania dove l’autista è stato trasportato a causa delle ferite riportate.

Necessaria è stata però la chiusura dell’intera arteria, in entrambi i sensi di marcia, a causa della posizione in cui versa l’automezzo, in bilico tra la carreggiata e il vuoto sottostante.

– Maria Emilia Cobucci –