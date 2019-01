Sassano: il Sindaco devolve l’indennità al Reparto di Neurochirurgia Pediatrica del Santobono di Napoli

Il primo cittadino di Sassano, Tommaso Pellegrino, ha deciso di devolvere la somma di 250 euro della propria indennità di carica relativa all’esercizio finanziario 2016 a favore del Reparto di Neurochirurgia Pediatrica dell’ospedale Santobono di Napoli per sostenere l’iniziativa promossa dall’Associazione di Promozione Turistica “ArteM” di Montesano sulla Marcellana nelle scorse settimane.

Il Sindaco, gli assessori ed il Presidente del Consiglio del Comune di Sassano hanno infatti deciso di continuare a non percepire la propria indennità di funzione e di devolverla a circostanze e a finalità in tutto o in parte finalizzate al finanziamento di attività sociali, culturali e di protezione del territorio che verranno comunicate di volta in volta attraverso apposite note.

Questa volta il primo cittadino ha voluto rinunciare alla propria indennità per aiutare e sostenere i piccoli pazienti ricoverati nel Reparto di Neurochirurgia Pediatrica del Santobono di Napoli.

– Miriam Mangieri –