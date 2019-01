Disobbedienza civile e dittatura della maggioranza. Lettera aperta alla redazione di Franco Iorio

Lettera aperta alla redazione di Franco Iorio

Leoluca Orlando, Sindaco di Palermo, e Luigi De Magistris, Sindaco di Napoli, unitamente ad altri Primi cittadini non intendono applicare le direttive emanate in materia di sicurezza, volute dal Ministro dell’Interno Matteo Salvini. Il contendere è la legge n. 132 del 1° dicembre 2018, di conversione del D. L. 4.10.2018 n. 113, pubblicata sulla G. U. del 3 dicembre successivo e conosciuta come il decreto “sicurezza” voluto dal Ministro. Il quale risponde sbrigativamente: “Per certi sindaci la pacchia è finita. Orlando e de Magistris dimettetevi“. E sbaglia ancora una volta.

Se mi leggesse, e non credo proprio, gli chiederei di immaginare per un momento le possibili conseguenze istituzionali ove Orlando, De Magistris e un altro migliaio di Sindaci dovessero veramente dare le dimissioni. Purtroppo il “celodurismo” bossiano emerge sempre più in questo roboante politico che non nasconde ambizioni supreme nel motto applaudito “Prima gli italiani” e altri suggestivi slogan tipo “Mai più servi di nessuno”, “L’Italia non è una colonia, non siamo schiavi di…”. Dimenticando, e facendo dimenticare purtroppo, che al governo c’è stato il suo partito e anche lui, eccome se c’è stato, ad iniziare dal 1994 e poi dal 2001 al 2005 e ancora dal 2008 al 2011. Periodo nel quale ha incassato i famosi 49 milioni di rimborsi elettorali che deve restituire agli italiani in 80 rate annue.

Ma stavamo parlando di altro. Allora vediamo: si può disobbedire a una legge? Sulla questione ha scritto punti di vista molto interessanti Gustavo Zagrebelsky a proposito della “disobbedienza civile”. Che può essere sintetizzata come una nozione situata al limite dell’ordinamento giuridico, ove legalità e legittimità sembrano entrare in tensione. Dunque, può confinare con l’illegalità ma in pari tempo rivelarsi politicamente legittimo. Non è mancato in passato chi rivendica la “disobbedienza civile” come necessaria, ma sempre se accompagnata da condizioni e limiti. Intanto occorre chiarire che la “disobbedienza civile” non è altro che una forma di “resistenza non violenta” caratterizzata da un numero piuttosto considerevole di cittadini. Non una posizione individuale, dunque, tipo obiezione di coscienza, ma deve trovare il coinvolgimento ampio di persone. Altro aspetto essenziale e concomitante è che la decisione va dichiarata apertamente e con chiarezza per attestarne la consapevolezza della scelta e per dimostrare di conoscere le conseguenze. Infine, la disobbedienza deve essere disinteressata, proprio per accertarne la rilevanza di posizioni e valori riguardanti la comunità. In tal modo viene legittimata politicamente la disobbedienza civile.

Un Sindaco presta giuramento sulla Costituzione, ma se una maggioranza di governo tenta di sconfinare in una specie di autoritarismo, prevaricando il sistema democratico, certo che persone del livello di Leoluca Orlando o di Luigi De Magistris possono esimersi di applicare norme contrastanti con i diritti umani. Che vanno comunque e sempre salvaguardati e protetti, nel rispetto della Costituzione e come garantisce “La Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo” del 10 dicembre 1948. Senza tener conto che qualsiasi governo, comunque votato, ha confini e limiti da osservare e rispettare.

– Franco Iorio –