Il Comune di Sanza ha istituito il servizio “Nonni Vigili” che comprende la sorveglianza davanti alle scuole di ogni ordine e grado, negli spazi di verde attrezzato e in alcune strade e luoghi pubblici, coinvolgendo volontari aderenti ad associazioni del territorio e singoli cittadini.

I cittadini interessati dovranno produrre un’apposita domanda per la candidatura al servizio, utilizzando il modello che potrà anche essere ritirato direttamente presso l’Ufficio di Polizia Municipale del Comune. Le domande dovranno pervenire entro e non oltre il 31 gennaio 2019 all’Ufficio Protocollo a mezzo del servizio postale, a mezzo PEC o a mano.

Gli interessati dovranno comunicare la propria disponibilità ad essere impiegati al servizio di volontariato di sorveglianza davanti alle scuole di Sanza, sorveglianza di aree pubbliche e di aree di verde attrezzato. Gli incarichi assegnati ai singoli volontari sono rinnovati annualmente con domanda di rinnovo.

Per essere considerati idonei al servizio di volontariato di “Nonni Vigili” i cittadini dovranno avere un’età compresa tra i 55 e i 75 anni, essere residenti a Sanza, essere in possesso di idoneità psico-fisica specifica in relazione ai compiti da svolgere dimostrata da certificazione medica rilasciata in data non anteriore a 3 mesi ed essere pensionati.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Polizia Municipale.

– Chiara Di Miele –