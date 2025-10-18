Sassano: il 26 ottobre una Messa in ricordo di Giovanni Rubino, delle vittime della strada e dei morti prematuri
Domenica 26 ottobre alle ore 11.00 nella chiesa “Beata Vergine Maria di Pompei” a Silla di Sassano sarà celebrata una Santa Messa in ricordo di Giovanni Rubino, di tutte le vittime della strada e di tutti i giovani scomparsi prematuramente.
Giovanni, ricordato da tutti con il soprannome di “Piccola peste”, è tragicamente scomparso anni fa in un incidente stradale verificatosi a Sassano.
Il suo nome e quello dei tanti morti sulle strade del territorio verrà ricordato nel corso della celebrazione da parte di don Bernardino Abbadessa, parroco di Silla.
L’iniziativa ogni anno è fortemente voluta dal fratello di Giovanni, Michelangelo Rubino, e dalla sua famiglia.
Chiunque volesse far ricordare il proprio caro scomparso in un incidente o in maniera prematura può telefonare al numero 346/3644406.