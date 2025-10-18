Violento impatto tra due auto questo pomeriggio sul rettilineo che porta da San Pietro al Tanagro ad Atena Lucana.

Per cause da accertare una Fiat Punto con una coppia di San Pietro al Tanagro e una Peugeot con tre persone di Sala Consilina si sono scontrate. Cinque persone sono rimaste ferite e sono state trasportate all’ospedale di Polla dai sanitari del 118.

Sul posto per le operazioni di soccorso si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina diretti dal Capo Reparto Alessandro Morello.

Rilievi affidati ai Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Sala Consilina che dovranno stabilire la dinamica esatta dello scontro.

Le auto sono state recuperate dal Soccorso Stradale Menafra Multiservice di Sala Consilina.