Sassano: il 15 novembre la comunità festeggia i 25 anni dall’ingresso in paese di don Otello Russo
Sabato 15 novembre Sassano si riunisce per festeggiare i 25 anni dall’ingresso nella comunità del parroco don Otello Russo.
L’evento è stato fortemente voluto da tutti i Comitati Festa e dalle associazioni del paese in collaborazione con il Comune per celebrare un parroco definito “guida attenta e premurosa” per l’intera comunità.
Alle 18.00 il Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro, Padre Antonio De Luca, presiederà la celebrazione eucaristica nella Chiesa Madre.
Seguiranno in Piazza Umberto I un buffet offerto dai Comitati e dalle associazioni e il taglio della torta per festeggiare il parroco tutti insieme.
La cittadinanza è invitata a partecipare e a stringersi con affetto a don Otello.