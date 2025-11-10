Minacciava e perseguitava un vicino di casa, uomo finisce nei guai.

È successo a un 34enne di Ogliastro Cilento che si è reso responsabile di condotte vessatorie nei confronti del coetaneo vicino di casa.

Sembrerebbe che la vicenda abbia avuto inizio in estate con delle minacce, anche di morte, che si sarebbero ripetute nel tempo. La vittima, spaventata per sé e per i familiari, si è rivolta alle autorità.

A seguito delle indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal Capitano Giuseppe Colella, per l’indagato è scattato l’obbligo di firma.