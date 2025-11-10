Esperienza sul set cinematografico per Antonio D’Acunto di Buccino, fondatore della Guardia Agroforestale Italiana di cui è anche Presidente nazionale.

D’Acunto, infatti, accanto alla sua esperienza a tutela dell’ambiente sta coltivando con successo la sua passione per il cinema prendendo parte in questi mesi a varie produzioni cinematografiche sia nazionali che internazionali.

Attualmente è impegnato a Roma sul prestigioso set del film diretto da Mel Gibson “The Resurrection of Christ” che uscirà sul grande schermo nel 2027.

Inoltre ha recitato anche negli ultimi lavori firmati da Nanni Moretti e Sergio Rubini, nella soap napoletana “Un posto al Sole” e nella serie “Gomorra le origini”. E’ anche tra gli attori del film in uscita a dicembre “Apocalis’Napoli” scritto e diretto da Enzo Morzillo.

“Sto alimentando con tanto studio la mia passione di attore, studiando tanto ed imparando con umiltà dai grandi che molto spesso incontro sui set” ha dichiarato D’Acunto.